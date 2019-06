Sjáðu Kardashian systur reyna að ráða úr Jordyn Woods skandalnum – Myndband

Daginn eftir partýið, þar sem körfuboltaknappinn Tristan Thompson hélt fram hjá Khloé Kardashian með Jordyn Woods, reyndu Kardashian systur að ráða úr því sem hafði gerst.

Sjá einnig: Kylie Jenner niðurbrotin vegna framhjáhalds Tristan: Hélt fram hjá með fjölskylduvin

Orðrómar voru farnir á kreik og krafðist Khloé svara frá Jordyn, en Tristan var í flugi og ekki náðist í hann. Kim, Kourtney, Khloé og Kylie ræða málin og reyna að komast að því hvað raunverulega hafði gerst.

„Ég meina það, ég þarf allan fokking sannleikann,“ sagði Khloé við systur sínar.

Sýnt er frá þessi í nýjasta þætti Keeping Up With The Kardashians. Horfðu á myndbandið hér að neðan.

Sjá einnig: Flutt út í skugga framhjáhalds: „Khloé er gjörsamlega niðurbrotin“