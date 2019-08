Hún sendi mömmu sinni mynd af nýja svefnherberginu en gleymdi einu dónalegu

Háskólaneminn Ella vildi sýna móður sinni hvað nýja svefnherbergi hennar væri fínt. Hún sendi móður sinni mynd en gleymdi að fjarlægja eitt áður.

Sérð þú hvað það er?

Hún gleymdi að fjarlægja handjárn af rúmgaflinum, sem móðir hennar tók strax eftir.

„Mamma hefur verið að biðja mig um að sjá myndir af nýja herberginu mínu, ég loksins sendi henni eina. Ég er svo heimsk,“ skrifaði Ella á Twitter og deildi skjáskoti af samskiptum þeirra mæðgna.

moms been asking for pics of my new room… finally sent one… i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG

— ella martine (@ella_vdm) August 17, 2019