Er þetta sjálfsöryggið sem við viljum öll? – „Ég gæti þetta aldrei“

Það er ekki óalgengt að sjá fólk taka sjálfsmyndir eða svokallaðar „selfies“ við hinar furðulegustu aðstæður.

Leikarinn Ben Yahr varð nýlega vitni að rosalegri sjálfsmyndatöku konu í neðanjarðarlest. Sjálfsöryggi konunnar var aðdáunarvert og deildi hann myndbandi af athæfinu á Twitter.

This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I

Twitter-færsla hans vakti fljótt athygli og höfðu netverjar mjög gaman af uppátæki konunnar og sögðu sjálfsöryggi hennar vera eitthvað sem þeim nauðsynlega vantaði í líf sitt.

„Að hafa sjálfsöryggið að gera þetta fyrir framan aðra er öflugt. Ég gæti það aldrei,“ skrifaði einn netverji.

„Ég var alveg, omg ég get ekki einu sinni horft á þetta allt. Ég myndi deyja fyrir þetta sjálfsöryggi,“ skrifaði annar.

Það vildi svo skemmtilega til að konan, sem heitir Jessica George, sá myndbandið og hafði sjálf gaman af þessu. Hún svaraði tístinu með tveimur sjálfsmyndum af sér, úr lestinni.

Hún sagði svo í öðru tísti að hún væri mjög þakklát fyrir falleg orð netverja. „Höldum áfram að lyfta hvort öðru upp,“ skrifaði hún.

i am overwhelmed by the kind words expressed by everyone and i just want to say THANK YOU to all ‼️ let’s spread this positivity and continue to uplift one another ✨ .. oh and s/o @benyahr for making my day #NYC #Yerrr

— je$$ (@jessiica_george) August 18, 2019