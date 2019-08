Maður deilir furðulegri beiðni sem hann fékk eftir stefnumót: „Hlauptu eins langt og þú getur“

Maður að nafni Eric deildi skjáskoti af frekar furðulegri beiðni manns sem hann hafði nýlega farið á stefnumót með.

Hann deildi því á Twitter og hefur færslan vægast sagt vakið hörð viðbrögð netverja. „Hlauptu eins langt og þú getur,“ sagði einn netverji.

Eric og maðurinn höfðu farið á eitt stefnumót saman.

„Á leiðinni í ræktina, geturðu gert mér greiða?“ Sendi maðurinn.

Eric svaraði: „Já, hvað þarftu?“

„Ýttu á tengiliðinn minn, ýttu á „I“ og kveiktu á „lesið“ stillingunni,“ sagðiþá maðurinn.

„Ha?!“ Spurði Eric furðulostinn.

*Goes on first date, scared he’ll ghost but instead gets this text* pic.twitter.com/3horiipUv9 — EricD14 (@EricD14) August 14, 2019

Ef kveikt er á „lesið“ stillingunni, eða „read receipt“, þá sér manneskjan sem sendi þér skilaboðin hvort og hvenær þú hefur lesið þau.

Eric deildi skjáskoti af samskiptunum á Twitter og skrifaði: „Ferð á fyrsta stefnumót, hræddur um að hann hafi ekki samband og færð þessi skilaboð í staðinn.“

Eins og fyrr segir vakti færsla hans mikla athygli og hafa yfir 21 þúsund manns líkað við tístið.

Don’t worry, there won’t be anything else to read ✌🏼 — 🍺HereHoldMyBeer🍺 (@flyaway_k) August 14, 2019

How to Spot a Narcissistic Controlling Psycho & Potential Killer 101. Listen to your professors students…take notes too. ☢️🚫🛑❌🚮⏹💬🏃🏾‍♂️🏃🏾‍♂️🏃🏾‍♂️ — A.Melly (@iStingNPearlz) August 15, 2019

The only time I have turned on the read receipts is for someone I want to get rid of. The goal is to open and read all of their messages until they realize I ignore everything I open and read from them. — Eva (@Eva6874) August 15, 2019

Sounds reasonable,next is geotracking and find my iphone….all perfectly acceptable in a control freaks dating career and usually followed by a bunny boiling ending. — GallowgateMag™ (@GallowgateMag_) August 15, 2019

Yeah, turn around and run far, far away immediately. Also consider opting for the „block“ instead of the „read receipt“ option. — Mickey Gomez (@mickeygomez) August 14, 2019

Hvað segja lesendur um beiðnina?