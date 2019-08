Grunaði að kærastinn væri ótrúr og þóttist vera önnur kona á Facebook

Akosuah May er hjúkrunarfræðingur frá Ghana. Hún grunaði að kærastinn væri henni ótrúr og ákvað að búa til Facebook-aðgang þar sem hún þóttist vera önnur kona.

Hún hafði samband við kærastann sinn, sem „gervi-konan“, og fékk svar sem kom henni gríðarlega á óvart.

Hann sagði að kærasta sín hafi dáið tveimur mánuðum áður.

Akosuah deilir sögu sinni á Twitter.

„Ég bjó til gervi-aðgang og byrjaði að tala við kærasta minn, hann sagði mér að kærasta hans dó fyrir tveimur mánuðum.“

I created a fake account and started chatting my boyfriend, he told me his girlfriend just died two months ago😢

— Akosuahmay😘 (@Akosuahmay) August 10, 2019