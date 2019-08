Disney-barnastjarna leikstýrir klámmynd fyrir PornHub

Fyrrverandi Disney-barnastjarnan Bella Thorne hefur gefið út að hennar fyrsta verk sem leikstjori mun bráðlega koma út. Þetta verk verður þó ólíkt þeim verkum sem Bella hefur áður tekið þátt í, en það mun vera gefið út á PornHub-klámsíðunni. Frá þessu greinir New York Post.

Klámmynd Thorne sem mun bera nafnið Her and Him (e. Hún og hann) verður að hennar sögn um valdabáráttu kynjanna í samskiptum þeirra. Myndin átti þó upprunalega að vera Jóla-hrollvekja, en ekki klámmynd.

Thorne varð fræg í þáttunum Shake It Up sem sýndir voru á Disney Channel, þá einungis þretán ára gömul. Það er svo sannarlega hægt að segja að ferill hennar hafi tekið U-beyju síðan þá.