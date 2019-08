Leikkona birtir berbrjósta mynd af sér eftir hótanir – „Ef einhver er að fara að græða pening af geirvörtu minni, þá er það ég“

Whitney sagði frá því á Twitter hvernig aðilarnir höfðu fengið myndina en hún deildi henni óvart á samfélagsmiðlinum Instagram.

Whitney hélt áfram að útskýra málið og segir að hún láti ekki kúga sig svona auðveldlega.

Því næst birtir Whitney myndina sem þessir óprúttnu aðilar höfðu hótað að deila og hefur hún vakið fengið mikið lof á Twitter fyrir að taka völdin úr höndum gerandanna.

2)They all must think I’m way more famous than I am, but they also must think I’m way more easily intimidated than I am. If anyone is gonna make money or likes off my nipple, it’s gonna be me. So here it all is, you foolish dorks. pic.twitter.com/cet4YEXVyG

— Whitney Cummings (@WhitneyCummings) August 12, 2019