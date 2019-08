Spencer Althouse æfði eins og heimsfræg fyrirsæta í 30 daga. Hann tók þessa áskorun fyrir BuzzFeed. Spencer hafði samband við fyrirsætuna Nyle DiMarco, sem vann America‘s Next Top Model og Dancing With The Stars.

Spencer æfir ekki einungis eins og fyrirsæta í 30 daga, heldur mun hann borða einnig sem slík.

Sjáðu hvernig honum gengur í myndbandinu hér að neðan.