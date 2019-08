Ekki trúa öllu sem þú sérð á Instagram – Kom upp um systur sína

Með síauknum vinsældum samfélagsmiðla eru notendur og sérstaklega áhrifavaldar æstir í að láta fólk halda að þau séu að lifa innihaldsríku og frábæru lífi.

En ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum.

Áhrifavaldurinn Casey Sosnowski deildi mynd af sér á Instagram. Á myndinni er hún í íþróttafötum og heldur á vatnsflösku, það lítur út fyrir að hún sé á göngu í náttúrunni. Hún skrifaði með myndinni hvetjandi skilaboð: „Náttúran mun lækna öll okkar vandamál.“

Hins vegar er ekki allt sem sýnist. Casey var í raun mun nærri heimili sínu. Hún tók myndina í bakgarðinum heima.

Systir hennar, Carly, kom upp um systir sína á Twitter. Hún deildi skjáskoti af færslu systir sinnar og mynd af myndatökunni sjálfri.

„Systir mín sagði að hún ætlaði að fara í gönguferð, þetta er bakgarður okkar.“

Það tók ekki langan tíma fyrir færslu hennar að ganga eins og eldur í sinu um netheima. Það hafa yfir 274 þúsund manns líkað við færsluna og rúmlega 40 þúsund manns endurbirt hana.

Hér að neðan máttu sjá nokkur svör netverja við tístinu.

