Jennifer Lopez uppljóstrar sturlaðri staðreynd: „Ég hef aldrei keyrt bíl, punktur!“

Jennifer Lopez hefur aldrei keyrt bíl. Hún uppljóstrar þessari staðreynd í myndbandi sínu á YouTube, Day in my life: My Birthday! eða Dagur í lífi mínu: Afmælið mitt!

Í myndbandinu kemur A-Rod, unnusti Jennifer, henni á óvart með eldrauðum sportbíl. J-Lo hrópar upp yfir sig og spyr hvað þetta sé eiginlega.

„Ég hef aldrei átt svona bíl. Ég hef aldrei keyrt bíl, punktur!“ Segir hún.

Hún og A-Rod setjast svo saman í bílinn og hún bakkar út úr stæðinu, mjög rólega, og keyrir smá hring á nýja bílnum. Jennifer eyðir síðan restinni af deginum að halda upp á afmælið sitt með fjölskyldunni. Börn hennar og vinir halda sýningu fyrir hana, það er sungið, rappað og dansað.

Horfðu á dag í lífi J-Lo hér að neðan.