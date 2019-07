Hvetjandi myndband sem allir ættu að sjá: 14 ára strákur án handleggja lætur ekkert stoppa sig

„Allt fólkið sem sagði þér að þú gætir ekki eitthvað, sjáðu hérna, hoppaðu á fólkið núna,“ segir þjálfari við fjórtán ára dreng í myndbandi sem er að gera allt vitlaust á internetinu.

Drengurinn heitir Tim og er fjórtán ára. Hann fæddist án handleggja en lætur ekkert stoppa sig. Samkvæmt TMZ hefur hann verið að æfa alls konar íþróttir, eins og blak, í nokkur ár. En fyrir ári síðan byrjaði hann að sýna styrktarþjálfun áhuga. Hann æfir hjá NubAbility Camp, sem eru æfingabúðir fyrir ungt fólk sem fæddist án útlima eða hefur misst útlimi.

Í myndbandi sem er að ganga eins og eldur í sinu um netheima, má sjá Tim reyna að hoppa upp á kassann og á endanum takast það. Þjálfararnir og Tim fagna þegar honum tekst athæfið, en hann hélt fyrst að hann gæti þetta ekki.

Einn þjálfari segir við hann: „Allt fólkið sem sagði þér að þú gætir ekki eitthvað, sjáðu hérna, hoppaðu á fólkið núna.“

Þetta myndband er eitthvað sem allir verða að sjá. Það er hvetjandi og fallegt í senn. Sýnir okkur að allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.

Myndbandið hefur fengið yfir 4,3 milljón áhorf. Horfðu á það hér að neðan.

My favorite moment from Nubability Camp. Tim overcoming his fears and self-doubt and landing a 20” box jump. If you have not heard of Nubability Athletics and its founder, Sam Kuhnert, check them out.#NubCamp2019 #DontNeed2 #GameOn

@nubabilityathletics @samkuhnert pic.twitter.com/EIQEcPK0v9

— Brad Vinyard (@BradVinyard) July 22, 2019