Kardashian systur rífast yfir barnaafmæli: „Þú ert í fortíðinni“

Kim Kardashian og Kourtney Kardashian eiga báðar stelpur á svipuðum aldri. Penelope Disick, dóttir Kourtney, varð sjö ára þann 8. júlí síðastliðinn. North West, dóttir Kim, varð sex ára þann 15. júní síðastliðinn.

Í stiklu fyrir 17 þáttaröð af Keeping Up With The Kardashians fáum við að fylgjast með afmælisundirbúningnum.

Kim og Kourtney ætluðu að halda upp á afmæli þeirra saman, og þemað átti að vera Candyland. Hins vegar er of mikið að biðja Kourtney um að hafa sykur og sælgæti í boði í veislunni.

Kourtney vill ekki hafa unnin sykur í veislunni en Kim bendir á að þemað sé „nammiland“ og því væri furðulegt að vera ekki með nammi.

Fljótlega hitnar í kolunum og systurnar fara að rífast. Samtalið endar með að þær ákveða að halda sitthvort afmælið.

17 þáttaröðin fer í loftið á E! í haust. En við þurfum ekki að bíða til að vita hvort þær hafi náð sáttum. Þær greinilega komust að einhverri niðurstöðu þar sem við höfum fengið að sjá myndir úr afmæli Penelope og North á Instagram reikningi Kardashian systranna. Þemað var nammiland og einhyrningar.