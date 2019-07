Japanska skipurlagsfríkið Marie Kondo er mörgum kunn en hún deilir visku sinni um bætt skipulag í bókinni The Life-Changing Magic of Tidying Up sem gefin hefur verið út í yfir þrjátíu löndum.

Í myndbrotinu hér fyrir neðan má nálgast tíu tillögur að betra skipulagi en sjón er sögu ríkari.