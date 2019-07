Stórfurðulegt athæfi í flugvél vekur athygli – Sjáðu myndbandið: „Þetta á heima á Twitter“

Twitter er staður á netinu þar sem allt skemmtilegt, fyndið og furðulegt á heima. Rithöfundurinn Alafair Burke deildi myndbandi á Twitter af furðulegu athæfi í flugvél og skrifaði með því:

„Vinkona mín sem er ekki með Twitter sendi mér þetta úr fluginu sínu. Þetta á heima á Twitter.“

Við getum ekki verið annað en sammála. Í myndbandinu má sjá manneskju í flugvél nota fæturna á sjónvarpskjáinn fyrir framan sig. Horfðu á myndbandið hér að neðan.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd — Alafair Burke (@alafairburke) July 15, 2019

Eftir að Alafair deildi myndbandinu bentu margir á að hugsanlega væri um hreyfihamlaða manneskju að ræða sem gæti ekki notað hendurnar. Hins vegar var það ekki raunin.

„Vinkona mín staðfesti að hún sá hann ganga í og úr flugvélinni og að hann hafi haldið á sinni eigin tösku. Hann vill bara horfa á sjónvarpið með fótunum sínum.“

The photographer confirms that she saw him walk on and off the plane, carrying his own bag. He just likes to watch TV with his bare feet. — Alafair Burke (@alafairburke) July 16, 2019

Myndbandið vakti mikla athygli og þurfti Alafair að svara eftirspurn á Twitter.

Re media requests: It’s a video taken in a public place, posted on a public Twitter feed. Cringe-watch away, but, no, we’re not selling or signing anything or telling you the date and flight #, which feels super doxy. Don’t be weird. — Alafair Burke (@alafairburke) July 16, 2019

„Myndbandið er tekið á almenningsstað og deilt á opinn Twitter reikning. Horfið eins og þið viljið, en nei við erum ekki að selja eða skrifa undir eitthvað eða segja ykkur dagsetningu eða númer flugsins. Ekki vera skrýtin.“

Mörgum fannst þetta hrikalega sóðalegt og bentu á að ofurfyrirsætan Naomi Campbell gæti haft ýmislegt til málanna að leggja þegar kemur að hreinlæti í flugvélum. Í myndbandinu hér að neðan fer hún yfir rútínu sína þegar hún kemur inn í flugvél.