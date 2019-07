Deilir bossamyndum á Instagram og þénar 37 milljón krónur á ári – Segir foreldra sína vera „ótrúlega stolta“

View this post on Instagram

HOWDYYYY 🤠 The Cowboys Music Festival is my favorite festival because every year the line up is so Amazing! Who’s your fav? @zedd @cowboysmodelsearch @ericethridgemusic @kipmooremusic @snoopdogg + @nelly @bretteldredge + @eliyoungband @guyfieri @leebrice @lilnasx @juicewrld999 @bhytes + @trinitythetuck + @gingerminj + @xosonique + @carsonkressley + @michellevisage @brodyjenner @realjohnnybananas #cowboysmusicfestival #musicfestival #cowboyscalgary #bealegend #hookedonfashiontour