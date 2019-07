Arna sigraði í Biggest Loser og deilir nú hvetjandi myndum á samfélagsmiðlum: „Ég er svona, og hvað?“

View this post on Instagram

Ég hef ekki farið í bikiní síðan sumarið 2000. Það eru 18 ár síðan. Ég hélt bara að stelpur eins og ég ættu ekki að vera í bikiníi innan um annað fólk. En BOY WAS I WRONG! I look like a million dollars. Mér er alveg sama hver sér mig – hver hefur skoðun á því hvort ég sé búin að þyngjast/ fitna – hver hefur skoðun á aukahúðinni minni – því fyrir einu og hálfu ári var ég þunglynd og hefði ALDREI farið i bikiní fyrir framan neinn, ekki einu sinni mig sjálfa. Skál fyrir mér, skál fyrir líkamanum mínum og SKÁL FYRIR ÞESSU BROSI – því það er ósvikið og afslappað aaalveg eins og ég!! #bikinibody #allbodiesaregoodbodies #mentalhealth