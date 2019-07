Já, þetta er Leonardo DiCaprio í gamalli auglýsingu fyrir fitusnauðan ost – Sjáðu myndbandið

Áður en hann vann til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt í The Revenant, lék í stórmyndum á borð við The Wolf of Wall Street og Inception, eða heillaði táningsstúlkur með sjarma sínum í Titanic og Romeo + Juliet, þurfti Leonardo DiCaprio að fleyta sér áfram með því að leika í auglýsingum.

Á ungdómsárum sínum fékk hann það skemmtilega hlutverk að auglýsa fitusnauðan ost. Þetta er týpísk amerísk auglýsing frá níunda áratug síðustu aldar og er því hæfilega hallærisleg, en einstaklega skemmtileg með það í huga að hér einn efnilegasti leikari okkar tíma í aðalhlutverki.

Eflaust hafa kvikmyndaframleiðendur keppst um að fá hann í áheyrnarprufur eftir þetta – talandi um ost við fyrstu sýn!