Kim Kardashian endurnefnir nýja fyrirtækið eftir að hafa verið harðlega gagnrýnd

Fyrir minna en viku síðan tilkynnti Kim Kardashian að hún væri að byrja með nýja línu af aðhaldsfötum sem fékk nafnið Kimono.

„Loksins get ég deilt þessu verkefni með ykkur. Það hefur verið í þróun síðastliðið ár. Ég hef haft mikla ástríðu fyrir þessu í fimmtán ár. Kimono eru aðhaldsföt og lausnir fyrir konur sem virka í raun og veru,“ sagði raunveruleikastjarnan á Twitter snemma í síðustu viku.

Nice underwear, but as a Japanese woman who loves to wear our traditional dress,👘 kimono, I find the naming of your products baffling (since it has no resemblance to kimono), if not outright culturally offensive, especially if it’s merely a word play on your name. Pls reconsider

Hún var harðlega gagnrýnd fyrir nafnið, Kimono, og sögð hafa tekið nafnið (e. culturally appropriated) úr japanskri menningu, en kimono eru japönsk klæði.

Tveimur dögum eftir að Kim tilkynnti aðhaldslínuna ákvað hún að svara gagnrýninni.

sagði Kim í yfirlýsingu við The New York Times.

Það leit út fyrir að Kim ætlaði að standa með nafninu en aðeins nokkrum dögum seinna ákvað Kim að taka til Twitter og gefa út þessa yfirlýsingu:

My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 1, 2019