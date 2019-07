Viðbrögð afa við tónleikamiðum á Lady Gaga er það besta á netinu í dag

Það er ekki erfitt að vera Lady Gaga aðdáandi. Ekki nóg með að hún sé mögnuð söngkona er hún einnig rosaleg leikkona.

Twitter notandinn Whitney deildi myndbandi af afa sínum, sem er 66 ára. Í myndbandinu er Whitney að koma afa sínum á óvart með tónleikamiðum á Lady Gaga.

Viðbrögð hans eru gjörsamlega það besta á Internetinu í dag. Við bráðnum!

Horfðu á það hér að neðan.

MY GRANDPAS FACE WHEN HE FOUND OUT WE WERE SEEING LADY GAGA I CANT HES SO PURE HE LOVES HER SO MUCH 😩🥺😭 @ladygaga pic.twitter.com/o5GsUR3uBG — whit 🏳️‍🌈 (@boybehindbricks) June 28, 2019

Við erum ekki þau einu sem finnst þetta myndand krúttlegt. Hér að neðan má sjá brot af viðbrögðum netverja.

I fuCKIN CANT pic.twitter.com/EHnx6xqZ2H — mossman hours (@kissmesunlight_) June 29, 2019

The way he said „Gaga“ and slowly smiled… My heart pic.twitter.com/vFFuXCUJIC — тανυ loves Namjoon (@Kaneki_is_loved) June 29, 2019

your grandpa is the cutest i wanna hug him pic.twitter.com/0hF8dQJPFO — namjoon’s dimples (@filthymudblood9) June 29, 2019