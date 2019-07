Khloé Kardashian bregst við viðtali Jordyn Woods: „Ég er allt í einu núna að fá morðhótanir“

Það er búið að vera svakalegt að fylgjast með framhjáhaldsskandall Tristan Thompson og Jordyn Woods í nýjustu þáttaröðinni af Keeping Up With The Kardashian.

Það eru komnir um fjórir mánuðir síðan fyrrverandi kærasti og barnsfaðir Khloé Kardashian, Tristan Thompson, hélt fram hjá henni með Jordyn Woods. Jordyn var fjölskylduvinur Kardashian-Jenner fjölskyldunnar og besta vinkona Kylie Jenner.

Þó svo að það eru fjórir mánuðir síðan framhjáhaldið átti sér stað erum við að fá að fylgjast með afleiðingum þess í Keeping Up With The Kardashians.

Í síðustu þáttum höfum við fengið að sjá viðbrögð Khloé, Kylie og fleiri fjölskyldumeðlima við framhjáhaldinu.

Í byrjun mars fór Jordyn Woods í Red Table Talk með Jada Pinkett Smith til að ræða um framhjáhaldið.

Í viðtalinu sagði Jordyn að ekkert hafi gerst á milli hennar og Tristan nema að hann hafi kysst hana þegar þau voru að kveðjast.

„Hann kyssti mig á leiðinni út,“ sagði hún og bætti við að það hafi ekki verið „nein ástríða, ekki neitt. Hann bara kyssti mig. Þetta var koss á varirnar, en þetta var ekki tungukoss. Við fórum ekki í sleik,“ sagði hún.

„Ekkert. En mér finnst hann ekki hafa gert neitt rangt því ég kom mér í þessa aðstöðu. Og þegar að áfengi er við hönd gerir fólk heimskulega hluti og lætur augnablikið bera sig ofurliði.“

Viðburðaríkur lokaþáttur

Í gær fór lokaþáttur 16. seríu af Keeping Up With The Kardashian í loftið og fengum við að fylgjast með Khloé bregðast við viðtalinu við Jordyn Woods.

Það er óhætt að segja að Khloé var ósátt við viðtalið:

„Ég talaði við þig um fyrsta skiptið sem Tristan hélt fram hjá mér. Ég treysti þér,“ segir Khloé.

„Minn heimur er að farast og á meðan er Jordyn í viðtali um það? Hver í fjandanum heldurðu að þú sért?“

Khloé tók einnig til Twitter og tjáði sig um viðtalið. Hún var harðlega gagnrýnd fyrir að kenna Jordyn alfarið um að fjölskylda sín væri ónýt.

„Ég er allt í einu núna að fá morðhótanir, það er verið að hóta barninu mínu og alls konar aðrir klikkaðir hlutir. Ég hef aldrei upplifað eitthvað svona að einhverjir tveir gera þér eitthvað rangt en síðan er þessu snúið yfir á þig,“ segir Khloé í þættinum.

Horfðu á myndbandið hér að neðan.