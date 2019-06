Khloé Kardashian brotnar niður vegna framhjáhaldsskandalsins: „Þessar mellur mega fokka sér!“

Fyrri hluti af lokaþætti Keeping Up With The Kardashian var rosalegur. Þátturinn var sýndur í gær á E! Í þættinum segir Khloé frá heilsufarsvandamálum sem hún hefur verið að glíma við. Henni hefur verið flökurt og hún verið með mígreni síðustu mánuði.

„Ég hef verið að æla upp blóði. Þetta er svo ákaft. Ég sé ekkert með vinstra auga,“ segir Khloé.

Hún ákvað að fara til læknis og sem betur fer kom í ljós að það sem væri í gangi tengdist ekkert heilanum hennar. En því miður fékk hún engin svör við því sem væri að hrjá hana. Til að gera hlutina enn erfiðari var þetta flutningadagur og Tristan, barnsfaðir hennar og þáverandi kærasti, var í bænum fyrir All-Star Weekend.

„Ég vill að allt sé flott og fullkomið fyrir hann,“ sagði Khloé. „En ég er aftur með mígreni í dag og það er pirrandi því ég vill hitta Tristan. Ég sakna hans.“

Síðan breyttist allt.

„Tristan og nokkrir vinir hans eru í bænum fyrir All-Star weekend, þannig hann leigði Airbnb fyrir strákana. Tristan fór í eftirpartý, Jordyn var þar. Tristan kom aldrei heim,“ sagði Khloé.

Kim Kardashian heyrði svo frá vinkonu sinni, Larsa Pippen, að eitthvað hafi gerst á milli Tristan og Jordyn. Eftir það byrjuðu Kardashian-Jenner systur að púsla kvöldinu saman.

Khloé fékk að lokum staðfestingu frá bæði Jordyn og Tristan. Í símtali við vinkonu sína, Kimoru Lee Simmons, sagði Kimora við hana: „Þú getur ekki leyft svona óvirðingu.“

Þá öskraði Khloé: „Þessar mellur mega fokka sér! Þessar fokking tussur halda að þær geta sofið hjá karlmönnunum okkar.“

