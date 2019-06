Krúttlegu feðgarnir sem bræddu hjörtu um allan heim leika í auglýsingu – Sjáið myndbandið

Myndband af pabba spjalla við son sinn hefur gengið eins og eldur í sinu um netheima undanfarnar vikur. Myndbandinu var fyrst deilt á Facebook fyrir tveimur vikum og hafa yfir 58 milljón manns horft á það.

Í myndbandinu spjallar pabbinn við barnið og er eins og þeir eiga innihaldsríkar samræður. Þetta er það krúttlegasta í heimi.

Eins og fyrr segir vakti myndbandið mikla athygli og var fengið þá til að leika í auglýsingu fyrir Denny‘s.

Þar endurtaka þeir leikinn, borða beikon saman og spjalla um teiknimyndir. Horfðu á myndbandið hér að neðan.

find cute baby from viral video and bring him to Denny’s … ✅ pic.twitter.com/f6BvdfnzaB

— Denny’s (@DennysDiner) June 16, 2019