Hver er Corey Gamble? Kardashian systur kvarta undan kærasta Kris Jenner

Kris Jenner, móðir Kardashian og Jenner systra, hefur verið með Corey Gamble undanfarin ár. Corey er töluvert yngri en Kris, hún er 63 ára og hann er 38 ára.

Í nýjasta þætti Keeping Up With The Kardashians sem var sýndur á E! í gærkvöldi, höfðu Kardashian systur ýmislegt að segja um Corey Gamble.

Eins og hver er hann? Hver er fjölskyldan hans? Eru þau náin? Og af hverju hafa þau aldrei hitt fjölskylduna hans?

Kanye West ákvað að senda Corey skilaboð ein morguninn klukkan sex og viðra þessar spurningar.

„Kanye sendi Corey skilaboð þar sem stóð eitthvað eins og: „Sko, við þekkjum þig ekki. Við höfum aldrei hitt fjölskylduna þína,““ sagði Kim Kardashian.

Hún viðurkenndi að nálgun eiginmanns síns hafi ekki verið sú besta en það hafi þó verið satt sem hann sagði: „Ég meina, auðvitað leið okkur öllum svona og hugsuðum þetta.“

Systur Kim voru sammála.

„Ég er sammála því sem Kanye sagði. Við vitum ekkert um Corey,“ sagði Khloé Kardashian. Hún bætti við að hann ætti það til að vera „frekar leynilegur“ þrátt fyrir að hún hafi gert tilraunir til að kynnast honum betur.

Kris tók skilaboðunum frá Kanye eins og árás og fannst þau „dónaleg.“ Hún bað fjölskyldu sína að tala ekki um Corey við Kanye.

Spennan magnaðist þegar Khloé og vinkona hennar Malika Haqq fóru til Palm Springs að heimsækja Kris. Þær héldu að þetta myndi vera stelpukvöld en svo kom í ljós að Corey var þarna einnig.

Khloé og Malika enduðu kvöldverðinn snögglega og særði það Kris. Viku seinna fór Kris til Khloé til að ræða um hlutina og baðst Khloé afsökunar á hegðun sinni.

Horfðu á myndbandið hér að neðan úr þættinum í gær: