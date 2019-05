Kylie Jenner opnar sig í fyrsta skipti um framhjáhaldsskandallinn: „Hún fokkaði upp“

Það eru komnir þrír mánuðir síðan enn annar framhjáhaldsskandallinn skók Kardashian-Jenner fjölskylduna.

Í febrúar hætti Khloé Kardashian með barnsföður sínum, Tristan Thompson, eftir að upp komst um framhjáhald hans með Jordyn Woods.

Jordyn Woods hefur lengi verið náinn fjölskylduvinur og besta vinkona Kylie Jenner. Hún bjó hjá Kylie en flutti út í kjölfar skandalsins.

Þetta var ekki í fyrsta sinn að Tristan hélt framhjá Khloé en var þetta einstaklega sárt þar sem Khloé þekkti Jordyn mjög vel og taldi hana hluta af fjölskyldunni.

Kylie Jenner var einnig mjög niðurbrotin yfir málinu, en hún og Jordyn höfðu verið bestu vinkonur í rúmlega áratug. Hún hefur ekki tjáð sig opinberlega um málið hingað til en í nýrri stiklu fyrir Keeping Up With The Kardashian fáum við loks að skyggnast meira inn í eftirleika framhjáhaldsins.

„Ég veit ekki einu sinni hvort ég ætti að segja þér þetta,“ segir Larsa Pippen í símanum við Kim Kardashian.

„Fótleggir hennar voru á milli hans.“

Síðan er klippt á Khloé brotna niður og segja: „Ég er svo niðurbrotin út af svo mörgu.“

„Þetta á eftir að breyta sambandinu þeirra að eilífu,“ segir Kris Jenner og segir svo við Kylie: „Fyrir þig og Jordyn er þetta eins og skilnaður.“

„Hún fokkaði upp,“ sagði Kylie Jenner. Hún segir ekki meira um málið í stiklunni en segir við systur sína: „Þú veist að ég elska þig.“

Við bíðum spennt eftir næstu þáttum af Keeping Up With The Kardashian og fáum vonandi að vita meira um hvað Kylie finnst um þetta allt saman.