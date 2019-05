Fræg leikkona beitt heimilsofbeldi – Ofbeldismaðurinn kenndi sjónvarpinu um hávaðann

Brian Hickerson hefur verið kærður fyrir heimilisofbeldi gagnvart fyrrverandi kærustu sinni Hayden Panettiere. Us Weekly greinir frá þessu.

Kærandinn ætlast til að Panettiere fái nálgunarbann á Hickerson ásamt því að hann megi ekki reyna að hafa samband við hana í gegnum síma, eða þriðja aðila, þar að auki er ætlast til að hann megi ekki eiga skotvopn. Hickerson hefur neitað allri sök.

Í ákærunni er minnst á tvö mál í öðru þeirra á Hickerson að hafa slegið Panettiere í andlitið sem varð til þess að nágranni heyrði hávaða og hringdi á lögregluna, þegar hana bar að garði á Hickerson að hafa kennt sjónvarpinu um hávaðann, en hann var handtekinn samstundis.

Í seinna skiptið eiga nágrannar að hafa heyrt kvalaröskur í miðju rifrildi. Lögreglan mætti aftur á staðinn og á að hafa séð merki um ofbeldi á líkama Panettiere. Einnig á Hickerson að hafa lent í blóðugum slagsmálum við föður sinn.

Panettiere er fræg leikkona, söngkona og fyrirsæta en hún hefur vakið athygli í þáttunum Nashville, Heroes, Malcolm in the Middle og í kvikmyndinni I Love You Beth Cooper.