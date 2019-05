Keyrði á níu ára dreng og glímir enn við afleiðingar andláts hans – Reyndi ítrekað að svipta sig lífi

Leikkonan Rebecca Gayheart opnar sig upp á gátt í hlaðvarpinu The Only One in the Room. Talar hún meðal annars um atvik sem átti sér stað árið 2001 þegar hún ók óvart á níu ára gamlan dreng með þeim afleiðingum að hann lést.

„Allt breyttist frá þeirri stundu og ég á enn erfitt með að tala um þetta,“ segir Rebecca.

„Mig langaði ekki að lifa eftir slysið“

Það var þann 13. júní árið 2001 að leikkonan var að keyra bíl meðleikara síns í From Dusk Til Dawn 3, Marco Leonardi, þegar hún keyrði á drenginn, Jorge Cruz Jr., er hann var að ganga yfir götu í Los Angeles. Jorge slasaðist alvarlega og lést daginn eftir en Rebecca greiddi foreldrum hans tíu þúsund dollara vegna kostnaðar við útför litla drengsins.

Réttað var í málinu í nóvember árið 2001 og játaði Rebecca sök. Hún var dæmd í skilorðsbundið fangelsi, missti ökuréttindi í eitt ár, þurfti að greiða 2800 dollara í sekt og vinna 750 klukkustundir í samfélagsþjónustu. Þá greiddi hún foreldrum Jorge einnig bætur utan réttarhalds. Rebecca segist hafa íhugað að svipta sig lífi eftir slysið.

„Mig langaði ekki að lifa eftir slysið. Þannig var það. Ég gat ekki tekist á við þetta. Þannig að í heilt ár reyndi ég að drepa sjálfa mig með því að gera alla sjálfseyðandi hluti sem manneskja getur gert,“ segir hún.

„Ég bara skildi þetta ekki. Ég skildi ekki neitt og ég hafði lifað frekar heillasömu lífi upp að þessu, þó að ég hafi verið fátæk í uppvextinum,“ bætir hún við.

„Þetta sneri heiminum á hvolf og ég missti trú á öllu. Ég spurði Guð: Af hverju ég? Af hverju Jorge?“

„Þetta verður með mér að eilífu“

Nú eru átján ár síðan að slysið átti sér stað og leikkonan spyr sig enn að því af hverju þetta gerðist.