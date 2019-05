Mæðgur deila saman rúmi – Myndi giftast karlaútgáfu af dóttur sinni: „Hún er ástin í lífi mínu“

Sjónvarpsstöðin TLC hefur oft á tíðum sent frá sér frekar furðulega þætti eins og Toodlers and Tiaras, Dr. Pimple Popper, Sex Sent Met o the ER, 90 Day Fiancé og fleiri.

Stöðin ætlar ekki að bregðast okkur og eru nýir þættir að hefja göngu sína sem heita „sMothered.“

Þættirnir munu hefja göngu sína 9. júní næstkomandi og fjalla um nokkrar mæðgur sem eiga það sameiginlegt að vera ótrúlega nánar, alveg afbrigðilega nánar.

„Við mamma deilum saman rúmi,“ segir ein í þættinum.

„Ef ég gæti fundið karla útgáfu af [dóttur minni] myndi ég giftast honum strax,“ segir ein móðir í stiklunni.

Við viljum ekki segja meira, þú verður bara að horfa á myndbandið hér að neðan.