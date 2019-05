Óheppnin eltir nýfæddan prins Meghan og Harry: „Þetta voru frekar slæm mistök“

Harry og Meghan Markle, hertoginn og hertogynjan af Sussex, eignuðust soninn Archie Harrison Mountbatten-Windsor á mánudag. Þegar að nafnið hans var opinberað í gær fékk Archie sitt eigið svæði á vefsíðu bresku konungsfjölskyldunnar, en þar voru stór mistök gerð.

Sjá einnig: Harry og Meghan frumsýna nýfædda prinsinn – Myndband.

Archie var nefnilega kynntur sem frumburður hertogans og hertogynjunnar af Cambridge, en því hlutverki gegna bróðir Harry, Vilhjálmur, og eiginkona hans, Kate Middleton. Eins og áður segir eru Harry og Meghan hertogahjónin af Sussex.

Sjá einnig: Ljótar samsæriskenningar um nýfætt barn Meghan og Harry – „Konunglegur fæðingarskandall“.

Að sjálfsögðu vöktu netverjar athygli á þessu og voru fljótir að gera stólpagrín að mistökunum.

„Ég held að ég tali fyrir okkur öll sem höfum verið að vinna í greinum um Sussex-barnið að hið besta fólk getur gert mistök þegar það er þreytt,“ skrifar blaðamaðurinn Omid Scobie á Twitter.

I think I speak for all of us who have been working on the Baby Sussex Story when I say that mistakes happen to the best of us when we’re tired! pic.twitter.com/0pSqHJEdlt — Omid Scobie (@scobie) May 8, 2019

Micheline Maynard grínast með að Kate og Vilhjálmur hafi kannski stolið Archie:

They talked about having a fourth, so they STOLE ARCHIE instead. — Micheline Maynard (@MickiMaynard) May 8, 2019

Barbara telur að Sigmund Freud gæti haft nóg að segja um þessi mistök:

Terrible lapsus! 😵Sigmund Freud would be glad to say something about this 🤣🤣🤣 — Barbara 🇮🇹 (@BambooBarbara) May 8, 2019

Á meðan Danielle Priest segir þetta vera frekar slæm mistök:

It was a pretty bad mistake. They had one job… — Danielle Priest (@danielle_priest) May 8, 2019

Þessi mistök hafa nú verið leiðrétt á heimasíðu konungsfjölskyldunnar og margir aðdáendur hennar afar skilningsríkir yfir þessu öllu saman, eins og sést hér fyrir neðan:

😂😂 it happens! — GMom (@mommak_c) May 8, 2019

It’s called being human. — NMcDaniel (@NashiaMcDaniel) May 8, 2019