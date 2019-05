Ljótar samsæriskenningar um nýfætt barn Meghan og Harry – „Konunglegur fæðingarskandall“

Meghan Markle og Harry, hertogahjónin af Sussex, eignuðust sitt fyrsta barn í vikunni, heilbrigðan snáða. Netþurs vilja samt sem áður ekki sleppa samsæriskenningum um barnið þó það sé fætt, en síðan Meghan og Harry tilkynntu um óléttuna í október á síðasta ári hafa þursin sakað Meghan um að ganga með gervibumbu til að fela þá staðreynd að hjónin nýttu sér staðgöngumóður til að eignast frumburðinn.

Nú ganga ýmsar samsæriskenningar á internetinu undir kassamerkinu #Megxit, með vísan í að málið sé jafn alvarlegt og Brexit.

Þessi kona telur að koma barnsins sé sett á svið með þeim rökum að kona sem gengur fram yfir settan dag geti ekki mögulega átt barn sem er aðeins rétt rúm þrjú kíló.

Since when did a woman with a huge bump give birth to an overdue baby of 7lbs? No hospital pics or signatures because no MM birth. Surrogate. #Megxit. — Alison O’Neill (@AlisonMONeill) May 7, 2019

Þá finnst mörgum skringilegt að ekki sé búið að gefa út hvar nákvæmlega barnið fæddist, hvort það hafi verið á Frogmore-sveitasetrinu, heimili Meghan og Harry, eða á einkareknu sjúkrahúsi:

Margir hafa rifið fæðingartilkynninguna fyrir utan Buckingham-höll í sig, þó ekki í bókstaflegri merkingu, og telja grunsamlegt að undirskrift heilbrigðisstarfsfólks vantar:

The difference between a REAL birth announcement and a dishonest, fake birth announcement looks like. #MEGXIT @RoyalFamily #MeghanMarkle pic.twitter.com/wcpBH2DGZK — One Big Mistake (@harpers1niter) May 6, 2019

No names of DR or where it was born? Why? The baby was snuck in and adopted. #megxit #FakeBabyScheme #dimwit #PrinceHarry — Sennie (@MariadeLaaa) May 7, 2019

How is it that no doctors have signed? What will be placed on the birth certificate – Frogmore Cottage Home Hospital, Sussex Wing? HIGH TREASON, indeed! #Megxit pic.twitter.com/wsGK6vv17J — Mizz Bronze (@MizzBronze) May 6, 2019

Þá eru fjölmörg þurs sem saka Meghan hreint og beint um lygar:

@TudorChick1501 @StrongWrite Also Amy Schumer gave birth today. She actually birthed a child and had proof of a REAL pregnancy. She’s an actual celebrity. The MET ball, Amy Schumer giving birth… you must be livid! 😂#megxit #duchessofdeceit pic.twitter.com/zNEmq6imbm — Black Betty (@Cecilia10060260) May 6, 2019

Meggy, now that the baby is “born from the body” (the surrugate’s of course, not yours), are you going to continue cupping your stomach or are you going to learn a new trick while you “recover?” How is the surrogate btw? Is she allowed to show us the birth certificate? #megxit — Black Betty (@Cecilia10060260) May 6, 2019

Fyrst var haldið að drengurinn, sem enn hefur ekki fengið nafn, hafi fæðst á Frogmore-sveitasetrinu, en samkvæmt Daily Mail var Meghan flutt á sjúkrahús í London af Harry og öryggisteymi þeirra. Flutningurinn var víst svo leynilegur að aðrir meðlimir konungsfjölskyldunnar vissu ekki af honum. Þetta eru hins vegar óstaðfestar fréttir.