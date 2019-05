Einkaþjálfari Kim Kardashian hraunar yfir gagnrýnendur: „Mér er skítsama um álit ykkar á líkama hennar“

Raunveruleikastjarnan og athafnakonan Kim Kardashian lét sig ekki vanta í Met galaveisluna og bókstaflega geislaði í þröngum kjól frá Mugler. Kim virtist vera nýstigin upp úr sjónum og var að mati margra en best klædda konan þetta kvöld.

Það var í raun sýn hönnuðarins að Kim ætti að líta út fyrir að vera þvöl á rauða dreglinum, eins og hún sagði frá í samtali við E! News.

Þá útskýrði hún af hverju mittið hennar væri svo agnarsmátt, en hún var í þröngu lífstykki undir fatnaðinum. Hins vegar voru margir sem viðruðu óánægju sína með útlit Kim á Twitter og líkamssmánuðu hana, eins og sést hér fyrir neðan:

Where did Kim Kardashian’s internal organs spend the night at Met Gala? Because I can’t figure out how anatomically possible it would be to fit them all inside that tiny waist.

I wish @KimKardashian would use her platform to speak on things like body positivity but she keeps making her waist unrealistically narrow and her ass unrealistically big. It’s disgusting and gross and why would you even? The shit people with money do

— srbuhi (@srbuhiii) May 7, 2019