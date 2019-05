Ótrúlegt atvik á klósettinu í Met galaveislunni – Myndband

Það hefur líklegast ekki farið framhjá lesendum DV að árlega Met galaveislan var haldin í New York í gærkvöldi.

Fataval stjarnanna sem fá boð á viðburðinn vekur ávallt mikla athygli, enda kennir ýmissa, skrautlegra grasa á rauða dreglinum. Það má segja að ein þeirra stjarna sem hafi stolið senunni í galaveislunni hafi verið söngkonan Katy Perry, sem mætti prúðbúin sem kristalsljósakróna. Í eftirpartíinu skipti hún hins vegar um gír og breyttist ljósakrónan í hamborgara.

Á Twitter er að finna magnaða stund á salerninu í Met veislunni þar sem Katy Perry sést koma sér í hamborgarabúninginn. Og hver gengur inn á hana? Jú, það sést í epíska myndbandinu hér fyrir neðan:

Katy Perry being a hamburger and Jennifer Lopez walking in on her in the bathroom at the #metgala will forever be iconic pic.twitter.com/BbzObt8cZw

— ‎ً (@suddenlyistan) May 7, 2019