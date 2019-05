Lítil stelpa hefur þjálfað páfagaukinn sinn til að ráðast á fólk: Sjáið myndbandið

Börn eru ótrúleg. Þau geta átt yndislegt samband með dýrum og tengst þeim á hátt sem við eigum erfitt með að skilja.

Twitter notandi deildi nýlega myndbandi af frænku sinni og fuglinum hennar.

Myndbandið hefur fengið yfir 25 milljón áhorf og hafa yfir 1,8 milljón manns líkað við myndbandið.

Stúlkan hefur þjálfað fuglinn sinn í að ráðast á hvern sem hún öskrar á. Horfðu á það hér að neðan.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at 😂😂😂 pic.twitter.com/ea0JoWMNrT

— Lord Flocko 🐦 (@Apex_sH) April 30, 2019