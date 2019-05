Með hálsspelku eftir Paulu Abdul: „Þú veist þetta var gert af ást“

Julianne Hough er í hálsspelku eftir að Paula Abdul kastaði í hana hatti á Billboard-verðlaununum.

Þau sem horfðu á verðlaunahátíðina og atriði Paulu Abdul sáu kannski atvikið. Julianne Hough var að horfa á Paulu og dansa með þegar skyndilega hattur Paulu kemur fljúgandi og fer beint í háls Julianne.

Julianne hafði gaman að atvikinu og eftir kvöldið deildi hún mynd af sér með hálsspelku í góðu stuði.

Paula Abdul fannst þetta stórkostleg mynd og sagði á Twitter: „OMG ÉG ER AÐ PISSA Á MIG!!! Þú veist þetta var gert af ást.“

Julianne er í góðu lagi og háls hennar einnig eins og hún sýndi á Twitter.

Straight up, let me tell you, my neck is fine! 😝 I was just caught in a hit and run by one of my idols! I love you @PaulaAbdul! 💋💕 Now bring that hat to @AGT and let’s have a dance off! pic.twitter.com/gUbXaGwGql

— Julianne Hough (@juliannehough) May 3, 2019