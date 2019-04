Cara Delevingne og Ashley Benson svara fordómum um samband þeirra: „Þið eruð fokking ógeðsleg!“

Stjörnuparið Cara Delevingne og Ashley Benson svöruðu fordómafullum ummælum um samband sitt á Instagram.

Cara og Ashley hafa verið saman síðan í ágúst í fyrra og eru gullfallegt ofurpar.

En það eru greinilega ekki allir meðfylgjandi sambandinu. Fordómafullur Instagram notandi skrifaði undir færslu á Instagram og sagði við Ashley að hún væri ekki samkynhneigð og „hún elskaði menn og þyrfti á einum að halda.“

skrifaði notandinn.

Cara Delevingne and Ashley Benson clapped back at an Instagram troll who wanted their relationship to end. pic.twitter.com/sqw4mq6L0F

— Pop Crave (@PopCrave) April 28, 2019