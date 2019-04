Aðdáendur sannfærðir um að Justin Bieber hafi mæmað á tónleikum – Sjáið myndbandið

Justin Bieber kom fram á Coachella tónlistarhátíðinni ásamt Ariönu Grande á sunnudagskvöldið. Hann kom aðdáendum á óvart þegar hann birtist skyndilega á sviðinu með Ariönu og sungu þau lagið „Sorry.“ Flestir viðstaddir fögnuðu og skemmtu sér konunglega, en öðrum fannst eitthvað grunsamlegt við flutning hans.

Aðdáendur eru nú sannfærðir um að hann hafi mæmað og hafa deilt myndböndum af flutningnum til að sanna mál sitt.

Justin Bieber just joined Ariana Grande for her coachella set and i have all the tea.. this was too iconic #coachella2019 #coachella pic.twitter.com/b7uDxDG8mF

— ROWAN (@Rowjosephmusic) April 22, 2019