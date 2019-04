Fékk sér umdeilt húðflúr – Svona ætlar hún að útskýra það fyrir dætrum sínum

Leikkonan og þáttastjórnandinn Busy Philipps fékk sér umdeilt húðflúr á ökklann. Busy á tvær dætur, Birdie, 10 ára, og Cricket, 5 ára.

Leikkonan deildi mynd af húðflúrinu á Instagram.

„Uppáhalds myndin mín teiknuð af Geoff McFetridge fyrir bókina mína, This Will Only Hurt a Little,“ segir Busy með myndinni.

„Fuck em,“ stendur í skrautskrift með svörtu bleki á ökklanum hennar.

Ein kona spurði Busy hvað hún ætlar að segja við dætur sínar: „Ég er ekki að dæma, ég er bara forvitin því ég vildi óska þess að ég væri eins hugrökk og þú að fá mér flúr eins og þetta – en… hvað ætlarðu að segja við börnin þín???“

Svar Busy var einfalt:

„Ég ætla að segja þeim að þetta eru orð til að fylgja. Sérstaklega sem konur.“