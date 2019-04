Skaut föstum skotum á fyrrverandi í beinni útsendingu

Kántrísöngkonan Miranda Lambert tróð upp á hinum árlegu kántríverðlaunum um helgina og tók alla helstu slagarana sína, svo sem Kerosene, Gunpowder and Lead og White Liar.

Miranda gekk að eiga lögreglumanninn Brendan McLoughlin í janúar á þessu ári og var hann að sjálfsögðu í salnum. Það var fyrrverandi maður Miröndu líka, Voice-dómarinn og kántrísöngvarinn Blake Shelton. Hann sat með núverandi konu sinni, tónlistarkonunni Gwen Stefani.

Miranda söng einnig lagið Oklahoma með miklum tilþrifum, en Blake er fæddur og uppalinn í Oklahoma. Fannst einhverjum hún bera setninguna „I got the hell out of Oklahoma“ eða „Ég kom mér í burtu frá Oklahoma í snatri“ hressilega fram og veltir fólk nú vöngum hvort hún hafi verið að skjóta á sinn fyrrverandi elskhuga.

Miranda og Blake byrjuðu saman árið 2006 og trúlofuðu sig í maí 2010. Þau gengu í það heilaga í maí árið 2011, en fjórum árum seinna skildu þau, nánar tiltekið sumarið 2015. Í september það ár fréttist það að Blake væri byrjaður með Gwen Stefani.