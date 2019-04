Celine Dion gerðist óvæntur brúðkaupssöngvari hjá ókunnugu pari – Svipur hjónanna segir allt

Grínistinn Jimmy Kimmel er sjaldan fjarri góðu gamni. Nýverið ákvað hann að ryðjast inn á brúðkaup ókunnugs pars í Las Vegas með líflegum árangri, en dró hann með sér gesti sína í partíið, söngkonuna Celine Dion ásamt gamanleikaranum David Spade.

Hjá parinu Kate og Jason gekk dýrlegi dagurinn samkvæmt áætlun þeirra, en athöfnin fór fram skammt frá Zappos-leikhúsinu við Planet Hollywood þar sem útsending Kimmels fór fram.

Brúðarhjónin nýgiftu misstu þá andlitið þegar frægu gestirnir buðu sér í heimsókn. Dion gerðist meira að segja svo djörf að bregða sér í hlutverk brúðkaupssöngvara veislunnar og tók slagarann Because You Loved Me.

Viðbrögð nýbökuðu brúðarhjónanna eru dásamleg, eins og sjá má að neðan.