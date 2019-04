Kim Kardashian sættist við vin Kanye West eftir Twitter stríð – Sjáið myndbandið

Í gærkvöldi fór fyrsti þáttur sextándu seríu af Keeping Up With the Kardashians í loftið. Í þættinum er sýnt frá því þegar Kim Kardashian hittir gamlan vin eiginmanns síns, Kanye West, til að ná sáttum.

Kanye West hefur áður verið í KUWTK, en þá aðallega í bakgrunn. Nú er í fyrsta skipti að hann tekur þátt í svokölluðum „skriftastól“ eða confessional eins og það er kallað í þáttunum.

„Þetta er í fyrsta skipti sem ég geri þetta,“ segir Kanye West við myndavélina. „Ég er reyndar ekki að reyna að gera vel.“

Samkvæmt rapparanum þá langaði honum að taka þátt í viðtalinu eftir að hafa séð eitthvað svipað í myndinni The Incredibles.

„Þetta byrjar á viðtölum! Ofurhetjurnar eru að gefa viðtöl. „Eiginkonan er með stóran rass og ég sé líf okkar verða meira og meira eins og The Incredibles þangað til við getum loksins flogið.“

Í þættinum segja hjónin frá því að þau séu að fara að eignast annað barn.

„Við erum að eignast strák,“ segir Kim við fjölskyldu sína. Allir viðstaddir fagna fréttunum.

Kim segir að Saint West, sonur þeirra, sé uppáhalds barnið sitt og hvetur Kanye eiginkonu sína að forðast það að lýsa yfir uppáhaldi.

„Ég held það breytist, þetta er staðreynd,“ segir Kim. „Ég var uppáhald mömmu í góðan áratug og núna er það Kylie.“

West hjónin fara til Chicago í þættinum og þurfa að fá aðstoð frá fyrrverandi vin Kanye, Rhymefest. Rhymefest skrifaði neikvæða hluti um rapparann á Twitter og svaraði Kim honum með fullum hálsi á samfélagsmiðlinum.

Kanye hvatti eiginkonu sína til að fyrirgefa Rhymefest og leggja allt drama til hliðar. Kim, Kanye og Rhymefest hittust til að ræða saman og ná sáttum.

„Kanye er frá þorpi og þorpinu fannst eins og elsku bróðir okkar hefði snúið baki sínu við þorpinu,“ sagði Rhymefest. „Þannig ég sagði eitthvað.“

Kim segist skilja sjónarhorn Rhymefest en segir að hann hefði getað talað um þetta í trúnaði.

„Mér finnst eins og allir ættu að tala við hvort annað og ekki á samfélagsmiðlum,“ segir hún. Rhymefest viðurkennir að hann hefði getað brugðist betur við.

Horfðu á klippur úr þættinum í myndbandinu hér að neðan.