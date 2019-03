Sunneva birtir húðráð til að hjálpa öðrum: „Ég átti mitt tímabil fyrir 3 árum þar sem húðin mín fór í rugl“

Áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir deilir frábærum ráðum er varða húðumhirðu í sögu sinni á Instagram. Ráðin eru í átta liðum og felast meðal annars í því að drekka nóg vatn, hreyfa sig og þrífa húðina á réttina hátt.

1. Þrífa húðina reglulega og með vörum sem henta þinni húðtýpu. Þrífa bæði á kvöldin og morgnana (þó þú hafi ekki verið með farða). Það er ekki nóg að nota hreinsiklúta eða farðahreinsir. Það þrífur farðann en ekki húðina. Það er mikilvægast í þessu öllu að halda húðinni hreinni. Það er hægt að fá ráðleggingar frá snyrtifræðingum um hvað hentar þinni húð og hvernig húðgerð þú ert með.

3. Drekka nóg af vatni. Hydration is the main key! Ég finn rosalegan mun á húðinni minni ef ég er dugleg að drekka vatn. Meiri ljómi og minni þurrkur.

5. Þrífa förðunarbursta reglulega! Um leið og ég gleymi að gera viku burstaþvottinn þá verður húðin mín ekki sátt. Það myndast mikið af sýklum í burstunum okkar og finnst mér gott að þrífa þá 1-2 í viku.

7. Takmarka snertingu. Ekki vera mikið með fingurnar í andlitinu á daginn. Slepptu því að bera óhreinindin af fingrunum framan í þig. Prófabólur myndast mikið við þessa snertingu.

Í lok sögunnar segist Sunneva sjálf hafa þurft að glíma við húðvandamál en að ofangreind ráð hafi bjargað henni.

„Ég átti mitt tímabil fyrir 3 árum þar sem húðin mín fór í rugl en það var vegna nýrra hormóna. Ég hætti á þeim og þá byrjaði uppbygging. Ég fór mjög strangt eftir þessu og núna er þetta partur af daglegri rútínu. Slæm húð er ekki the end of the world þó manni líði þannig. Trust me, I know.“