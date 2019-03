Khloé Kardashian grætur yfir framhjáhaldi Tristan: „Fjölskylda mín var eyðilögð!“

Stiklan fyrir næstu þáttaröð af Keeping Up With The Kardashians er vægast sagt rosaleg. Þessi þáttaröð er sú sextánda í röðinni og mun vera tilfinningarík og erfið fyrir Khloé Kardashian.

Í lok febrúar kom upp framhjáld Tristan Thompson og Jordyn Woods, en Tristan er barnsfaðir Khloé. Jordyn var mikill vinur Kardashian-Jenner fjölskyldunnar og besta vinkona Kylie. Nú hefur öll fjölskyldan slitið samskiptum við hana og flutti Jordyn úr heimili Kylie.

Sjá einnig: Kylie Jenner niðurbrotin vegna framhjáhalds Tristan: Hélt fram hjá með fjölskylduvin

Aðdáendur raunveruleikaþáttarins hafa beðið spenntir eftir nýjustu þáttaröðinni og ef stiklan gefur eitthvað til kynna þá verður hún rosaleg.

„Það er ömurlegt að þetta þarf að vera svona opinbert,“ segir Khloé grátandi. „Ég er ekki bara sjónvarpsþáttur, þetta er líf mitt.“

Khloé segir einnig að „Tristan elskar mig kannski, hvað sem það þýðir. En hann ber alls enga virðingu fyrir mér.“

Síðan öskrar Khloé á einhvern í símanum: „Fjölskylda mín var eyðilögð!“

Það leikur hins vegar ekki allt í lyndi fyrir hina fjölskyldumeðlimina í næstu seríu.

„Að flytja til Chicago gæti gert út af við mig,“ segir Kim Kardashian.

„Ég vona að það sé ljós við endann á göngunum, því ég sé það ekki núna,“ segir Kylie Jenner.

Fyrsti þátturinn fer í loftið næst komandi sunnudag.