Elizabeth endurgerir umdeilt kjólamóment: „Ég var alls ekki tilbúin fyrir það sem gerðist þetta kvöld“

Elizabeth Hurley olli miklu fjaðrafoki fyrir 25 árum þegar hún mætti á frumsýningu myndarinnar Four Weddings and a Funeral í London með þáverandi kærasta sínum Hugh Grant. Elizabeth, 53, ára klæddist Versace kjól sem mörgum þótti of djarfur.

Leikkonan klæðist svipuðum kjól í myndatöku fyrir Harper‘s Bazaar 25 árum seinna.

Elizabeth viðurkennir að hún hafi ekki verið tilbúin fyrir athyglina sem hún og kjóllinn fengu og áhrifin sem það hafði á tískuiðnaðinn.

„Ég var alls ekki tilbúin fyrir það sem gerðist þetta kvöld. Ég þurfti nauðsynlega að finna kjól til að klæðast á frumsýningu Hugh. Á þessum tíma vissi ég ekkert um tísku. Ég man eftir að hafa farið á skrifstofu þar sem þau bókstaflega náðu í kjól í hvítum plastpoka. Ég fór með kjólinn heim, málaði mig sjálf og gerði hárið mitt sjálf, í baráttu við Hugh um spegillinn, sem var ekki einu sinni í fullri lengd, í litlu íbúðinni okkar,“ segir hún í viðtalinu.

Elizabeth og Hugh Grant voru saman í 13 ár og hættu saman árið 2000.

Elizabeth fór með hlutverk Queen Helena í sápuóperunni The Royals. Í viðtalinu við Harper‘s Bazaar segir hún yfir sig hrifin að: „það hafi verið gaman að „kyssa unga menn á þrítugsaldri.“

Hún sagðist einnig vonast til þess að „brjótast úr tálkvendahlutverkinu“ og „leika lesbíu í næstu mynd.“