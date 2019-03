Gerði allt vitlaust þegar hann ljóstraði upp um venjur í svefnherberginu: „Hvaða geðveiki er þetta?“

„Sumar nætur vil ég sofa við gluggann en aðrar nætur við hurðina. Það er ekki svo óeðlilegt, er það nokkuð?“

Um helgina greindi maður að nafni Steve O‘Rourke frá því á Twitter að hann og eiginkona hans Amy eigi það til að skiptast á plássi í rúminu. Þau eigi sér í raun hvorugt neina ákveðna hlið og að það fari eftir hentisemi hvoru megin í rúminu þau sofa hverju sinni.

„Ég var að tala við vinnufélaga mína og þá kom í ljós að þeim finnist furðulegt að við Amy sofum ekki á sömu hliðinni hverja nótt,“ segir Steve sem samkvæmt the Sun var hissa yfir viðbrögðunum sem hann fékk.

We were just chatting in work and apparently it’s weird that Amy and I don’t sleep on the same side of the bed every night. Some nights I like to sleep by the window, some nights the door. It’s not really that unusual, is it?

