Íslenskar konur lýsa fyrsta árinu sínu sem móðir: „Gleymdi honum í strætó og Bónus“ – „Ég kúgaðist og hló til skiptis“

Það er magnað að verða móðir í fyrsta skipti. Það er erfitt, yndislegt, skrýtið og allt þar á milli. Reynsluheimur kvenna er ólíkur eins og hann er misjafn þegar kemur að móðurhlutverkinu. Sumar mömmur upplifa samstundis tengingu við barnið sitt meðan hjá öðrum tekur það lengri tíma. Sum börn fá magakveisu og gráta úr sér lungun fyrstu mánuðina meðan önnur gera lítið annað en að sofa, borða og kúka fyrstu mánuðina.

Til að gefa mæðrum og verðandi foreldrum betri innsýn í hið fjölbreytta móðurhlutverk bað DV íslenskar mæður um að lýsa fyrsta árinu sem þær urðu mömmur. Eftirminnanleg atvik, fyndnar sögur, eitthvað sem kom á óvart og annað sem stóð upp úr:

Nafnlaus frásögn:

„Ég man hvað það gekk brösulega að læra að baða strákinn. Fyrsta baðið átti að vera svona kodak moment. Við vorum með myndavélina klára og allt skipulagt. Maðurinn minn var í sturtunni og vorum með bala á gólfinu. Það fór þó ekki betur en svo að þegar kallinn tók við barninu til að slaka honum í baðið missti hann takið á honum því hann var svo sleipur og missti hann í baðið. Krakkinn verður náttúrulega skíthræddur og öskrar eins og hann eigi lífið að leysa svo við náðum engum myndum í þeirri baðferð enda bæði í sjokki yfir að hafa misst barnið. Næsta baðferð gekk ekki mikið betur. Þar sem baðherbergið okkar var pínulítið þá klæddi ég strákinn úr í öðru herbergi og bar hann svo inn á bað þar sem pabbinn beið aftur tilbúinn í sturtunni og ákveðinn í að missa hann ekki. En snillingurinn ég hitti ekki betur en svo í gegnum dyrnar að ég sló hausnum á barninu í hurðarkarminn svo við tók önnur háöskrandi baðferð og engar myndir náðust þá heldur. Þegar ég sagði frá þessu í ungbarnaverndinni (hafði áhyggjur af hausnum á honum) fékk ég að heyra þetta yndislega pepp: „New babies are made for new parents“ og var fullvissuð um að þetta væri allt í lagi.

Í annað skipti var verið að skipta á bleyju. Það var búið að vara okkur við að börnin gætu rúllað sér af skiptiborðinu og því mættum við ekki fara frá, ekki einu sinni áður en barnið lærir að velta sér. Það var hins vegar enginn búinn að segja okkur að barnið gæti spyrnt sér framan af endanum sem hann gerði. Heppnin var með okkur samt því við endann á borðinu stóð opin ruslatunna hálffull af bleyjum og drengurinn stakkst á hausinn beint ofan í tunnuna. Bleyjurnar tóku af honum mesta fallið svo honum varð ekki meint af en ég gleymi aldrei hvað ég varð hrædd og ég fæ enn hroll af að hugsa til þess hvað hefði gerst ef tunnan hefði ekki verið þarna.

Fyrsta mömmuárið mitt byrjaði því með alveg merkilega miklum klaufaskap.“