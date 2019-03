Gagnrýnir Khloé Kardashian fyrir að auglýsa megrunarvörur: „Þú ert klár kona. Vertu klárari en þetta“

Leikkonan Jameela Jamil gagnrýnir Khloé Kardashian á Instagram fyrir að auglýsa megrunarvörur

Jameela Jamil er þekktust fyrir hlutverk Tahini í sjónvarpsþáttaröðinni The Good Place. Hún hefur áður gagnrýnt stjörnur á borð við Cardi B og Kardashian-Jenner systur á Twitter.

Jameela gagnrýndi Cardi B fyrir að auglýsa megrunarte.

They got Cardi B on the laxative nonsense “detox” tea. GOD I hope all these celebrities all shit their pants in public, the way the poor women who buy this nonsense upon their recommendation do. Not that they actually take this shit. They just flog it because they need MORE MONEY pic.twitter.com/OhmTjjWVOp

— Jameela Jamil (@jameelajamil) November 24, 2018