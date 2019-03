J. Lo, Cardi B, Constance Wu og fleiri stjörnur í nýrri kvikmynd um strippara

Cardi B er að fara að leika í sinni fyrstu kvikmynd, Hustlers, ásamt Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Juliu Stiles, Keke Palmer og fleiri stjörnum.

Myndin fjallar um fyrrum strippdansara sem hefna sín á ríkum viðskiptavinum. Handritið er byggt á grein í New York Magazine, „The Hustlers at Scores.“

Tökur á kvikmyndinni hefjast í dag samkvæmt Deadline. Ekki er komið á hreint hvenær myndin fer í kvikmyndahús.

Lorene Scafaria skrifar og leikstýrir myndinni. Hún skrifaði einnig handritið fyrir Nick and Nora‘s Infinite playlist, The Meddler og Seeking a Friend for the End of the World.

Sögunni er lýst sem „nútímaleg saga af Hróa Hetti“ sem snýst um „nokkra strippara sem stálu frá (oftast) ríkum, (venjulega) ógeðslegum, (í þeirra huga) sorglegum karlmönnum og gefa sér sjálfum peninginn.“

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem J. Lo og Cardi B vinna saman en þær unnu saman að laginu Dinero.

Cardi B er ekki ókunnug strippdansi, en hún var strippari áður en hún varð fræg sem rappari. Hún skammast sín ekkert fyrir fortíð sína. „Ég segi ekki stelpum að [strippa] en ég ætla að vera hreinskilin – það bjargaði mér. Það algjörlega bjargaði mér. Áður en ég byrjaði að vinna á strippklúbbnum þá var ég gjaldkeri í búð,“ sagði hún í viðtali.