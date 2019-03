YouTube-stjarna svarar fyrir sig: „Ég brundaði ekki yfir köttinn minn“

Shane Dawson hefur þurft að hreinsa loftið vegna ummæla sem hann sagði í viðtali árið 2015. Shane Dawson er mjög vinsæl YouTube-stjarna með yfir 21 milljón áskrifendur á miðlinum.

Myndband úr viðtali við Shane Dawson árið 2015 gengur nú um netheima og hefur vakið hörð viðbrögð. Í myndbandinu lýsti Shane kynferðislegum athöfnum með kettinum sínum:

„Einu sinni lagði ég köttinn minn á bakið… Ég glennti út litlu kjúklingaleggina hennar eða eitthvað,“ sagði Shane og útskýrði svo hvernig hann „hömpaði“ magann á kettinum. „Ég brundaði yfir allan köttinn. Þetta var mín fyrsta reynsla af kynlífi. Ég var líka nítján ára.“

I found the audio!! Shane Dawson came on his cat! WTF!!!!! This was on his podcast pic.twitter.com/6slFQRxIeE — Sandwich Ruler (@magician_dragon) March 17, 2019

Á sunnudaginn opnaði YouTube-stjarnan sig um ummælin á Twitter. Hann sagði að sagan væri ósönn.

„Ég reið ekki kettinum mínum. Ég brundaði ekki yfir köttinn minn. Ég setti ekki typpið mitt neitt nálægt kettinum mínum. Ég hef aldrei gert eitthvað skrýtið með köttunum mínum. Ég lofaði sjálfum mér að ég ætlaði ekki að gera afsökunarmyndbönd eftir það sem gerðist á síðasta ári þannig ég er að reyna að vera eins skilvirkur og heiðarlegur og ég get,“ segir Shane.

i didnt fuck my cat. i didnt cum on my cat. i didnt put my dick anywhere near my cat. Ive never done anything weird with my cats. I promised myself i wasnt going to make apology videos after last years thing so im just trying to be as short and honest with this as possible. (1/?) — Shane Dawson (@shanedawson) March 18, 2019

„Ég hef margoft beðist afsökunar á öllu heimskulega ruglinu sem ég hef sagt í myndböndum og hlaðvörpum yfir árin. Ég hef margoft lært mína lexíu og ég er öruggari í minni hæfni til að vera skemmtilegur með því að vera bara ég sjálfur og ekki að sjokkera fyrir hlátur,“ segir Shane.

„Þessi saga var ósönn og byggð á heimskulegu uppkasti að grínatriði sem ég gerði aldrei (SEM BETUR FER) og þegar tækifærið kom að vera fyndinn í hlaðvarpinu þá sagði ég söguna eins og hún væri sönn sem var ÓGEÐSLEGT og MJÖG MJÖG HEIMSKULEGT,“ sagði YouTube-stjarnan á Twitter.

my goal with the podcast and with my videos years ago was to tell shocking stories that would make people laugh and scream „OMG NO U DIDNT!!“ and think i was „soooo crazy“. its embarrassing and i fucking hate myself for it. (4/?) — Shane Dawson (@shanedawson) March 18, 2019

„Mitt markmið með hlaðvarpinu og myndböndunum mínum áður fyrr var að segja sjokkerandi sögur sem myndi láta fólk hlæja og öskra: „OMG NEI Í ALVÖRU.“ Og héldu að ég væri ‚svooo klikkaður.“ Þetta er vandræðalegt og ég hata mig sjálfan fyrir það. Núna þegar ég er að gera efni sem mér finnst skemmtilegt og ég er að vera ég sjálfur þá líður mér mikið betur. Mér finnst ég vera loksins að gefa út efni sem hefur merkingu. Ég er ekki að segja að ég hata allt sem ég hef gefið út yfir árin. Það er margt sem ég er stoltur af. En allir móðgandi brandararnir, ýktu sögurnar og óviðeigandi brandararnir eru eitthvað sem ásækir mig enn þá og eitthvað sem ég þarf að lifa við alla daga á netinu. Og það verður aldrei auðveldara.“

Að lokum baðst Shane afsökunar: