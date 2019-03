Handviss um að Avril Lavigne dó fyrir 15 árum og tvífari sé í hennar stað

Avril Lavigne hefur verið í miðpunkti furðulegra orðróma síðustu ár. Samsæriskenning heldur því fram að hún dó fyrir fimmtán árum og kom leikkona í hennar stað.

Frá 2002 til 2007 var kanadíska poppstjarnan gríðarlega vinsæl. Hún gaf út mörg lög sem voru á topplistum um allan heim eins og Complicated og Girlfriend.

Eins og gerist fyrir flesta fræga einstaklinga þá fóru alls konar orðrómar og sögusagnir af stað um stjörnuna.

Ein sérstaklega skrýtin samsæriskenning stendur upp úr. Það er sú kenning að hin raunverulega Avril Lavigne hafi dáið fyrir fimmtán árum og í stað hennar kom leikkona sem þóttist vera hún.

Samsæriskenningin kom frá Brasilíu. Leikkonan sem á að hafa komið í stað Avril heitir Melissa. Þær líta nánast alveg eins út, fyrir utan nokkur atriði eins og augnumgjörð, rödd og skrift.

Okay so I was looking at these and the corners of their eyes are shaped differently and now I’m geeking pic.twitter.com/ag2G37NsSt

— Ash 🍋🌿 (@ashlynntattoos) May 14, 2017