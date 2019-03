Iveta er aðeins fjórtán ára gömul en með ótrúlega rödd. Hún söng lagið I’ll never love again úr kvikmyndinni ‚A Star Is Born‘ í Ireland Got Talent. Flutningur Ivetu er vægast sagt magnaður og gefur hún Lady Gaga ekkert eftir.

Hún fékk hún gullhnappinn frá Michelle Visage.

Sjáðu flutning Ivetu hér að neðan og tilfinningaleg viðbrögð hennar við gullhnappinum.