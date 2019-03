Þetta er ástæðan fyrir því að konur eru pirraðar: Allar þessar buxur eru í sömu stærð

Háskólaneminn Chloe birti athyglisverða mynd á Twitter fyrir stuttu sem hefur vægast sagt slegið í gegn. Myndin hefur uppskorið tæplega þrjú hundruð þúsund læk og tæplega 120 þúsund manns hafa endurtíst færslunni þegar þetta er skrifað.

Á myndinni má sjá sjö gallabuxnapör sem eru öll í stærð 12. Eins og sést eru buxurnar afar mismunandi í stærð þrátt fyrir það.

„Ef þið hafið einhvern tímann velt fyrir ykkur af hverju konur verða svona pirraðar yfir fatastærðum,“ skrifar Chloe við myndina og bætir við í öðru tísti:

Incase you’ve ever wondered why women get so frustrated with our clothing sizes – every pair of jeans pictured, is a size 12 pic.twitter.com/V88JAPQZTI

Eins og áður segir hefur myndin vakið upp hörð viðbrögð og telja margar konur að þetta sé ástæðan fyrir því að konur eru hættar að ganga í gallabuxum og ganga frekar í leggings og jógabuxum.

Þá birtir einn tístari mynd af buxum, annars vegar í stærð 4 og hins vegar í stærð 10. Enginn munur er hins vegar á buxunum:

This is tragic, one pair is a size 4 and one pair is a size 10.. no difference at all pic.twitter.com/IXlI8LXrdG

— Jade🌙 (@Jadeelouuisee) March 10, 2019